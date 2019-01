Pollo al aguacate Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Las piezas de pollo sin piel se doran en un poco de aceite, luego se cocinan en caldo de pollo con hojas de aguacate y se sirven con rebanadas de aguacate fresco. Una receta práctica, económica y deliciosa. Ingredientes 4 cucharadas de aceite

1 pollo grande, sin piel y en piezas

2 cucharaditas rasas de pimienta negra, molida

3 dientes de ajo, picado finamente

2 tazas de caldo de pollo, casero o hecho con cubitos 10 hojas de aguacate, lavadas

Sal, al gusto

1 cucharada de harina

½ taza de agua

2 aguacates, pelados y rebanados Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola mediana a fuego medio. Sazona las piezas de pollo con 1 cucharadita de pimienta y el ajo y fríelas en el aceite caliente. Voltea de vez en cuando para que se doren uniformemente. 2. Una vez frito el pollo, agrega el caldo y las hojas de aguacate. Sazona con sal y el resto de la pimienta. Tapa y cocina a fuego lento durante 25 minutos. 3. Diluye la harina en ½ taza de agua natural y vacíala sobre el caldo en el que se coció el pollo para que espese un poco. Deja hervir 5 minutos y apaga el fuego. 4. Retira las hojas de aguacate, sirve y adorna con rebanadas de aguacate. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.