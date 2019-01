Carne de res poblana Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 4 Bisteces de res con trozos de tocino dorado, rajas de chile poblano, cebolla y elotes en una salsa de tomate verde. Un platillo lleno de sabor! Ingredientes 10 tomates verdes

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite

4 rebanadas de tocino, en trozos

2 bisteces de res, en trozos ½ cebolla, picada

2 chiles poblanos, en rajas

1 o 2 elotes tiernos, desgranados

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca los tomates en una cacerola y cúbrelos con agua. Deja que suelten el hervor y cocina a fuego medio hasta que los tomates estén suaves, pero no deshaciéndose, aproximadamente 5 minutos. Permite que se enfríen y muélelos en la licuadora con el diente de ajo 2. Mientras calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Fríe el tocino hasta que se haya dorado y en la grasa que quedó fríe el bistec hasta que pierda su color rojo. Añade las rebanadas de cebolla y las rajas de chile poblano y sofríe.

Vierte dentro del sartén el tomate licuado y agrega los granos de elote enteros. 3. Sazona con sal y pimienta, tapa y cocina a fuego lento hasta que se suavice el bistec, aproximadamente 10 minutos. 4. Sirve inmediatamente y acompaña con frijoles. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.