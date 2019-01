Salsa de queso parmesano Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una mezcla de queso parmesano, vino blanco, cebolla, ajo y crema. Esta deliciosa salsa parmesana se sirve sobre pollo o pescado a la plancha, verduras cocidas al vapor o pasta italiana. Ingredientes ½ barrita (45 gramos) de mantequilla

1 cebolla chica, picada finamente

6 dientes de ajo, picados finamente

2 tazas de vino blanco

½ taza de queso parmesano rallado

1 cucharada de salsa de soya

4 cucharadas de crema

Pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla en un sartén antiadherente a fuego medio. Sofríe cebolla y ajo. Cuando el ajo se vea ligeramente dorado, agrega el vino blanco y cocina durante 2 minutos. 2. Añade el queso parmesano y revuelve con una cuchara de madera hasta que se incorpore bien. Agrega la salsa de soya y cocina 5 minutos que el queso se haya derretido y la salsa tenga una consistencia suave. 3. Incorpora la crema y la pimienta, cocina 2 minutos más y listo.

