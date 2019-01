Macarrones del mar Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Macarrones en una salsa cremosa de jitomate con camarones y trozos de pescado. Un alimento completo especialmente delicioso durante la cuaresma... y todo el año. Ingredientes 500 gramos de macarrones

100 gramos de camarones cocteleros, lavados y pelados

4 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo

100 gramos de filete de pescado, en dados 2 cucharadas de perejil, picado

1 taza de caldo de pescado

4 jitomates chicos, en dados

200 gramos de crema

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Cuece los macarrones en agua hirviendo con sal de acuerdo a las instrucciones del paquete. Una vez lista, escúrrela bien. 2. Mientras, hierve los camarones en suficiente agua con sal hasta que cambien de color, entre 2 y 3 minutos. Retíralos inmediatamente de la olla y córtalos en trozos. 3. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Fríe los dientes de ajo hasta que se hayan dorado y deséchalos. Agrega el pescado y los camarones al mismo sartén camarones junto con 1 cucharada de perejil. Fríe durante un par de minutos. 4. Vierte el caldo de pescado dentro del sartén y cocina hasta que espese, luego añade el jitomate y la crema. Cocina durante 5 minutos y sazona con sal y pimienta al gusto. 5. Agrega la pasta cocida, mezcla con cuidado y cocina durante 1 minuto más. Espolvorea el perejil restante y sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.