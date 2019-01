Pollo con verduras en salsa de jitomate Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Piezas de pollo se cocinan prácticamente al vapor sobre una cama de papa, zanahoria y elotes bañados en una salsa de jitomate. Esta receta es muy sencilla y se recomienda para personas que tengan delicado su estómago. Ingredientes 10 jitomates

1 cebolla

1 cucharada de aceite

8 zanahorias, peladas y en trozos

8 papas, peladas y en trozos

1 lata chica de granos de elote, escurridos

12 piezas de pollo

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Licua el jitomate junto con la cebolla. 2. Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio-alto, fríe el recaudo durante un par de minutos y agrega las zanahorias, papas y granos de elote. Cocina hasta que empiece a hervir. 3. Coloca las piezas de pollo sobre las verduras, sazona con sal y pimienta, tapa y cocina a fuego muy bajito hasta que el pollo se cueza a vapor y esté suave, aproximadamente 35 minutos. 4. Puedes acompañarla con arroz. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

