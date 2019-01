Rollo de bistec a la siciliana Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Bisteces de res aplanados se rellenan de espinacas al vapor, jamón, huevo cocido y pasitas, luego se doran y terminan de guisarse en puré de tomate. Ingredientes 1 manojo de espinacas

Sal al gusto

2 bisteces de res de 140 gramos cada uno, aplanados

2 rebanadas de jamón

2 huevos cocidos, pelados y picados

2 cucharadas de pan molido 20 pasitas sin semillas

30 gramos de mantequilla

200 gramos de puré de tomate

1 taza de agua

Hierve las espinacas durante 4 minutos en una olla con un poco de agua y sal. 2. Extiende los bisteces en una superficie plana y coloca en el centro de cada uno mitad de las espinacas, 1 rebanada de jamón, 1 huevo, 1 cucharada de pan molido y 10 pasitas. 3. Enrolla los bisteces dejándolos ligeramente apretados y átalos con una hilaza o préndelos con palillos. 4. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio-alto. Agrega los rollos y cocina hasta que se hayan dorado uniformemente. Vierte el puré de tomate y 1 taza de agua. Sazona con sal y pimienta, tapa y cocina a fuego lento hasta que la carne se haya cocido, aproximadamente 10 minutos. 5. Sirve y acompaña con puré de papa o papa al horno.

