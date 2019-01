Camarones fritos con aderezo picante Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Los camarones se cubren de una pasta a base de leche y huevo, se fríen y se sirven bañados en un aderezo de mayonesa con chile de árbol y jugo de naranja. Ingredientes 1 kilo de camarones grandes, sin pelar

1 cebolla

Sal y pimienta, al gusto

1 ½ tazas de leche

2 huevos

2 tazas de harina preparada para hot cakes

Aceite vegetal para freír Para el aderezo 5 chiles de árbol

1 taza de salsa cátsup

1 naranja, el jugo

1 limón, el jugo

3 cucharadas de mayonesa

Licua la leche junto con los huevos, pimienta y harina hasta lograr una consistencia espesa y sin grumos. Vierte la mezcla dentro de un plato hondo. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Sumerge los camarones en la mezcla de harina y fríelos en el hasta que se hayan dorado ligeramente. 4. Para preparar el aderezo, hierve los chiles hasta que se hayan suavizado, aproximadamente 5 minutos. Muélelos en la licuadora junto con la salsa cátsup, jugos de naranja y limón, mayonesa y sal. 5. Sirve los camarones bañados con este aderezo y acompaña con arroz blanco y ensalada fresca.

