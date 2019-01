Galletas de hojuelas de maíz Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Hojuelas de maíz, coco y nuez hacen de estas galletas una de las favoritas de los niños. Son sencillas y fáciles de preparar. Ingredientes 2 claras de huevo

¼ de cucharadita de sal de mesa

1 taza de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

½ taza de coco rallado

½ taza de nuez picada

2 tazas de hojuelas de maíz

1. Precalienta el horno a 150° centígrados. Engrasa y enharina una charola para hornear grande. 2. Bate las claras y la sal con la batidora eléctrica hasta alcanzar el punto de turrón. Agrega el azúcar poco a poco y sigue batiendo. Incorpora el extracto de vainilla. 3. Apaga la batidora y, con la ayuda de una espátula o pala de madera, envuelve el coco, la nuez y las hojuelas de maíz. 4. Deja caer cucharadas la mezcla sobre las charolas, según el tamaño deseado, dejando espacio entre ellas. Hornea durante aproximadamente 8 minutos, sólo hasta que se endurezcan y tomen la apariencia de merengue. 5. Retira del horno y permite que se enfríen sobre la charola. Almacena en un recipiente hermético.

