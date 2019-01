Cocido de res borracho Tiempo Total 1 H 55 Min Tiempo Activo 1 H 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Este cocido de res se llama borracho porque lleva pulque o cerveza clara. El platillo combina 6 tipos de verduras y se sazona con una salsa de chiles secos con diferentes especias. Ingredientes 1 kilo de carne para cocido

Sal, al gusto

3 elotes tiernos, limpios

3 calabacitas

3 chayotes, pelados

3 zanahorias

3 papas

1 trozo de col

6 chiles nopaleros o mirasol

1 chile ancho 2 dientes de ajo

1 pizca de cominos molidos

1 pizca de clavo molido

1 pizca de pimienta molida

1 hoja de laurel

1 cebolla, en trozos

½ kilo de jitomates

3 ramas de cilantro

En una cacerola chica, hierve los chiles y luego muélelos en la licuadora junto con el ajo, cominos, clavo, pimienta, laurel, jitomate, cebolla y cilantro. Cuela la mezcla y vierte dentro de la olla con la carne. Agrega las verduras cocidas y picadas y por último el pulque o la cerveza. Deja que la mezcla hierva durante unos 5 minutos, rectifica la sazón y sirve.

