Rollos de carne rellenos de jamón Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Estos rollos de carne se preparan en un abrir y cerrar de ojos. Si lo deseas, puedes rellenarlos con tiritas de verduras en lugar de jamón. Ingredientes 100 gramos de jamón, cortado en tiras medianas

1 cucharada de cebolla picada

1 kilo bisteces de res muy delgados

3 cucharadas de aceite vegetal

2 cucharadas de fécula de maíz 3 tazas de caldo de pollo o res

1 cucharada de vinagre

1 hoja de laurel

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Rellena cada bistec con una tirita de jamón, enróllalo y asegúralo con un hilo o con un palillo. 2. En una sartén amplia calienta el aceite a fuego medio alto y ahí fríe los rollitos hasta que se hayan dorad uniformemente. Entonces, agrega la cebolla y cocina durante un par de minutos más. Espolvorea los rollos con fécula de maíz y deja que ésta tome un color dorado. 3. Agrega el caldo, vinagre, laurel, sal y pimienta. Tapa y cocina a fuego bajo hasta que estén muy suaves, aproximadamente 30 minutos. 4. Acompaña con ensalada de chiles poblanos, cebollitas cambray y aguacate. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.