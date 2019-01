Picadillo de semillas de calabaza Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una receta de picadillo vegetariano muy fuera de lo común. Semillas de calabaza, en lugar de carne, se cocinan con una mezcla de cebolla, jitomate y chiles serrano. A uno de mis tíos le gustaba tanto que un día lo bautizó como el "caviar mexicano". Durante la temporada de cuaresma puedes agregar nopales cocidos. Ingredientes 1 kilo de semillas de calabaza, peladas

Agua, la necesaria

Sal, al gusto

1 cucharada de aceite

1 jitomate grande, picado

1 cebolla mediana, picada

1 o 2 chiles serranos, picados

5 ramitas de orégano fresco Cómo hacerlo 1. Muele en la licuadora las semillas con poco agua. Viérteles dentro de cacerola a fuego lento y cocina hasta que la mezcla se corte. Agrega sal al gusto. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio-alto, agrega la cebolla, chile y jitomate y sofríe hasta que la cebolla se haya acitronado. Agrega la mezcla de semillas y revuelve bien. Rectifica la sazón y agrega orégano. Deja que hierva durante 5 minutos a fuego suave para que los sabores se incorporen. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

