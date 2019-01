Pechugas de pollo en hoja santa Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 10 Las pechugas se doran, luego se bañan en una salsa de chiles ancho y morita y se hornean entre hojas santa hasta que quedan bien suaves. ¡Se derriten en tu boca! Ingredientes 1 barrita (90 gramos) de mantequilla

8 hojas santas (acuyo)

5 pechugas de pollo

4 chiles anchos, desvenados y despepitados

4 chiles morita, desvenados y despepitados ½ taza de agua

½ cebolla, rebanada

1 taza de crema

Engrasa un molde refractario con la mantequilla. 2. Lava las hojas santas, retírales el tallo duro y acomódalas en el fondo de un molde refractario. 3. Parte las pechugas por mitad y fríelas ligeramente en una sartén con mantequilla hasta que veas que cambian de color. 4. Hierve los chiles en una olla con ½ taza de agua hasta que suavicen. Luego muélelos en la licuadora con el agua de su cocimiento. 5. Coloca las pechugas doradas sobre las hojas santas, acomoda encima las rebanadas de cebolla y baña con la salsa de chiles. Añade la crema, sal y pimienta, al gusto. Cubre con las 4 hojas santas restantes. 6. Tapa el refractario con papel aluminio y hornea, en horno precalentado, a 170° centígrados, durante 50 minutos o hasta que las pechugas estén suaves y la salsa espesa.

