Ensalada de pulpo con aderezo de mayonesa Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 El pulpo se mezcla con lechuga, cebolla y chile jalapeño, luego se adereza con una mezcla de crema y mayonesa y se sirve sobre tostadas o galletas saladas. Ingredientes 1 pulpo grande, bien limpio

½ cebolla

1 zanahoria

1 vara de apio

1 hoja de laurel

Mejorana, al gusto

1/2 cebolla, picada 1 taza de lechuga picada, desinfectada

250 gramos de chícharos enlatados, escurridos

Chile jalapeño fresco y picado, al gusto

1 taza de crema

1 taza de mayonesa

Sal y pimienta, al gusto

1. Hierve suficiente agua en una olla a fuego alto junto con ½ cebolla, zanahoria, apio, hoja de laurel y mejorana. Cuando empiece a hervir, sumerge el pulpo, cocina durante 3 minutos, retíralo del agua y permite que se entibie. Repite la operación tres veces y luego deja que el pulpo hierva durante unos 20 minutos o hasta que al encajarle un tenedor lo sientas tierno. 2. Retira la piel del pulpo cocido y córtalo en trocitos chicos. 3. En una ensaladera grande, mezcla el pulpo, cebolla picada, lechuga, chícharos y chile jalapeño. Adereza con crema y maynesa y sazona con sal y pimienta. Revuelve con cuidado y sirve sobre tostadas o galletas saladas.

