Hamburguesas de camarón Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Los camarones se sofríen junto con la cebolla, luego se cubren con queso Chihuahua y se bañan en una salsa de jitomate con chile ancho y champiñones. Una hamburguesa saludable y nutritiva. Ingredientes 1 kilo de camarón mediano, con cáscara y sin cabeza

1 litro de agua

1 chile ancho chico, sin semillas

2 jitomates troceados

1 cubito o 1 cucharada de consomé de camarón granulado

1 lata (380 gramos) de champiñones rebanados, escurridos

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

Sal al gusto

1 cebolla mediana, cortada en medias lunas 300 gramos de queso Chihuahua, rallado

6 panes para hamburguesa

1 taza de crema

Hojas de lechuga

Rebanadas de jitomate

Rebanadas de cebolla

Chiles jalapeños

Pela y lava los camarones reservando las cáscaras. 2. Cuece las cáscaras de los camarones en una olla junto con 1 litro de agua, el chile y los jitomates. Cuando empiece a hervir, agrega el consomé de camarón y espera a que se disuelva. Pasa todo a la licuadora y muele bien. Cuela la mezcla dentro y agrega los champiñones. Reserva. 3. Derrite la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio. Sazona los camarones con sal y sofríelos junto con la cebolla hasta que cambien de color, aproximadamente 3 minutos. 4. En una plancha o comal antiadherente, acomoda 6 u 8 camarones con cebolla en forma de hamburguesa y cubre con una ración de queso. Cocina hasta que el queso se haya fundido. 5. Parte los panes a la mitad, unta las mitades crema y caliéntalos sobre la plancha caliente. Rellena cada pan con una hamburguesa de camarón bañada en la salsa de champiñones. 6. Sirve con lechuga, jitomate, cebolla y jalapeño. Acompaña con papas a la francesa.

