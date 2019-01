Camarones borrachos Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 En esta receta los camarones se marinan en sangrita, se rellenan con queso y se envuelven en tocino. Una vez dorados, los camarones se bañan en una salsa caliente de sangrita y tequila. Ingredientes 1 kilo de camarones grandes

Sal de ajo y pimienta, al gusto

1 botella (750 ml) de sangrita

250 gramos de queso Chihuahua

500 gramos de tocino

Aceite, el necesario

1 taza (250 ml) de tequila blanco Cómo hacerlo 1. Limpia los camarones, pélalos y ábrelos a la mitad por el lomo, quítales las venitas negras y sazónalos con sal de ajo y pimienta. 2. Pon en un tazón mediano la sangrita y sumerge los camarones; déjalos marinar durante 30 minutos dentro del refrigerador. 3. Saca los camarones del refrigerador, escúrrelos y reserva la marinada. Coloca dentro de cada camarón una tira de queso y envuelve en una tira delgada de tocino. 4. En una sartén con aceite caliente fríe los camarones hasta que el tocino esté dorado y acomódalos en un platón. 5. Hierve la marinada durante 10 minutos, agrega el tequila y cocina durante 2 minutos más. Baña los camarones con esta salsa antes de servir. 6. Acompaña con arroz blanco. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.