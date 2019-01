Tortas ahogadas de camarón Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 La torta rellena de camarones se ahoga en un caldillo de camarón, luego se baña con una salsa picante de chile de árbol y se sirve con cebolla morada desflemada y rebanadas de aguacate. Ingredientes Salsa picante 1 ½ litros de agua

1 cebolla chica, partida a la mitad

2 dientes de ajo

2 cubitos de consomé de camarón o 2 cucharadas de consomé granulado

1 kilo de camarón fresco con cabeza

6 birotes salados

1 cucharada de ajonjolí

20 chiles de árbol

½ taza de agua

½ taza de vinagre de manzana

1 diente de ajo

Sal, al gusto Para servir Cebolla morada, rebanada y desflemada en jugo de limón

Rebanadas de aguacate

Hierve 1 1/2 litro de agua con la cebolla partida y los 2 dientes de ajo. Cuando esté en ebullición, agrega los cubitos de consomé de camarón y espera a que se disuelvan. 2. Añade los camarones y cocina durante 3 minutos. Retira los camarones de la olla y reserva el caldo. 3. Pela los camarones y reserva las cáscaras y la cabeza. Retira los ojos de estas últimas y muélelas en la licuadora junto con las cáscaras y un el caldo en que se cocieron los camarones. Cuela la mezcla y vierte dentro de una cacerola. Cocina a fuego lento y deja que hierva durante 1 minuto. Reserva mientras preparas la salsa picante. 4. Para preparar la salsa, tuesta el ajonjolí en un comal caliente o sartén antiadherente. Aparte, cuece los chiles en una olla con agua y muélelos en la licuadora con ½ taza de agua, 1/2 taza de vinagre, 1 diente de ajo y el ajonjolí tostado. Sazona con sal al gusto. 5. Para armar la torta, abre los birotes de un lado, retira un poco del migajón y rellénalos con camarones. Ahoga la torta en la salsa de camarón y agrega salsa picante al gusto encima. Sirve con la cebolla desflemada, rebanadas de aguacate y limón.

