Arroz frito con camarones Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Arroz estilo oriental frito con camarones, zanahoria, calabacitas, germinado de soya y cebollas cambray. Las rebanadas de jitomate fresco y lechuga le dan un toque fresco especial. Ingredientes ½ kilo de camarones chicos, lavados y desvenados

Sal, al gusto

2 cucharadas de aceite vegetal

1 ramita de apio, finamente picado

1 zanahoria grande, pelada y finamente picada

2 calabacitas, finamente picadas

4 cebollas cambray, en rebanadas delgadas ½ kilo de arroz, cocido al vapor

1 cucharada de consomé de camarón en polvo

Salsa de soya, al gusto

1 taza de germinado de soya, lavado y desinfectado

4 rabos de cebolla cambray, en rebanadas delgadas

1 jitomate rebanado

4 hojas de lechuga, lavadas y desinfectadas Cómo hacerlo 1. Cuece los camarones en una olla con agua hirviendo y un poco de sal. Retíralos en cuanto cambien de color, aproximadamente 3 minutos. 2. En una sartén antiadherente calienta el aceite y sofríe el apio, la zanahoria y la calabacita. Luego agrega la cebolla y, cuando ésta se ponga transparente, añade los camarones y cocina durante 3 minutos moviendo suavemente. 3. Sazona la mezcla de verduras y camarones con el consomé de camarón granulado, integra el arroz cocido y mezcla con cuidado ayudándote con 2 palitas. Cuando el arroz empiece a freírse, añade salsa soya al gusto y sigue moviendo para que el arroz absorba la salsa. 4. Incorpora el germinado de soya, los rabos de cebolla picados y mezcla por 2 minutos. Si sientes que falta sal, agrega un chorrito más de salsa soya. 5. Sirve en un platón, espolvorea con los rabos de cebolla cambray y adorna con las rebanadas de jitomate y las hojas de lechuga alrededor. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.