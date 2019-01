Fondue de queso brie Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Una receta para una noche romántica o una cena especial. Acompaña con una buena botella de vino. ¡Definitivamente una de mis mejores creaciones! Ingredientes 2 dientes de ajo, machacados

1 taza de vino blanco seco

1/4 taza de vino de Jerez

1/2 kilo de queso brie, sin las orillas y en cubos

1 cucharada de fécula de maíz

1 pizca de nuez moscada recién rallada

1. Unta el ajo sobre el fondo y las paredes de tu cazuela de foundue, dejando los trozos triturados en el fondo. También puedes preparar el fundue en una cacerola regular. Agrega el vino blanco y el vino de Jerez y calienta a fuego medio-bajo. 2. Revuelca los cubos de queso en la fécula de maíz hasta cubrirlos perfectamente. Cuando el vino esté caliente, agrega el queso. Revuelve lentamente con una cuchara de madera al principio y después utiliza un batidor de globo. Cuando el queso se haya derretido, retíralo del fuego y ralla sobre éste un poco de nuez moscada. Sazona con sal y pimienta blanca al gusto. El fondue debe estar cremoso y cubrir una cuchara de madera. Si se ve un poco aguado, agrega más queso. Si está demasiado espeso, agrega un chorrito de vino. 3. Prepara la base de tu cazuela de fondue (o un baño maría si utilizaste una cacerola regular). Saca las servilletas y pon la mesa. ¡Éste es un aperitivo para lucirse!

