Pastel de mousse de chocolate Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 8 Un delicioso pastel de mousse de chocolate y café que no requiere mucho tiempo en la cocina. Increíblemente fácil de preparar. Ingredientes 300 gramos de chocolate para repostería

300 gramos de mantequilla, suavizada y en cubos

80 gramos de uva pasa blanca

5 cucharadas de coñac

100 mililitros de café espresso

6 yemas de huevo

6 claras de huevo

1 pizca de sal Glaseado de chocolate 150 gramos de chocolate para repostería

120 mililitros de aceite de canola Cómo hacerlo 1. Engrasa y enharina un molde para hornear desmontable con forma de corazón. Forra el fondo del mismo con papel encerado. Coloca las uvas pasas en un recipiente junto con el coñac. Reserva. 2. En una cacerola a fuego bajo, calienta el café junto con 350 gramos de chocolate, moviendo constantemente hasta que el chocolate se haya derretido. Agrega la mantequilla poco a poco, revolviendo después de cada adición. Retira la cacerola del fuego y agrega las yemas, una por una, revolviendo bien. Agrega las uvas pasas y el coñac. Mezcla bien y reserva. 3. Coloca las claras de huevo y la sal en un tazón y bátelas con la batidora eléctrica a punto de turrón. Envuelve cuidadosamente las claras en la mezcla de chocolate. Vierte la pasta dentro del molde engrasado y refrigera durante 12 horas. 4. Al día siguiente, prepara el glaseado de chocolate. Derrite el chocolate en una cacerola a fuego medio. Agrega el aceite, retira del fuego y mezcla bien. Desmolda el pastel cuidadosamente, retirando primero las orillas del molde, y voltéalo sobre una charola para hornear forrada con papel encerado. Vierte el glaseado de chocolate sobre el corazón y refrigera durante 1 hora. Con la ayuda de un cuchillo filoso, separa el glaseado y el pastel del papel encerado y pásalo cuidadosamente a un platón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.