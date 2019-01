Linguini Griego Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una combinación de los sabores típicos del Mediterráneo: aceite de oliva, jitomates, orégano y queso feta. Ingredientes 3 jitomates

500 g de linguini

4 cucharadas de aceite de oliva

3 dientes de ajo machacados

½ kg de champiñones picados

1 cucharadita de orégano seco

100 g de queso feta desmoronado

1 puño de aceitunas negras (kalamata) sin hueso Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua con un poco de sal en una olla grande. Sumerge los jitomates brevemente, hasta que la piel se empiece a desprender. Saca los jitomates de la olla con una cuchara ranurada y sumérgelos en agua fría. 2. Agrega la pasta al agua hirviendo y cocina de acuerdo a las instrucciones del paquete. Cuando esté lista, tira el agua y reserva la pasta. 3. Mientras se cocina la pasta, pela y pica los jitomates. 4. Calienta el aceite de oliva en un sartén grande a fuego medio. Fríe el ajo y los champiñones hasta que sus jugos empiecen a evaporarse. Agrega los jitomates y el orégano y cocina hasta que se ablanden. 5. Bierte la salsa sobre la pasta pasta, agrega el queso y las aceitunas y revuelve bien. Sirve de inmediato. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.