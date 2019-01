Sushi de salmón ahumado Tiempo Total 5 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Una receta básica y una manera fácil de preparar el sushi. Este rollo lleva salmón ahumado, tiras de pepino y aguacate. Ingredientes 2 tazas de arroz para sushi

6 cucharadas de vinagre de arroz

6 hojas de algas marinas

1 aguacate, pelado, picado y rebanado

1 pepino, pelado y rebanado a lo largo

225 gramos de salmón ahumado, cortado en tiras largas

Remoja el arroz durante 4 horas. Escurre y cocina en una arrocera eléctrica don 2 tazas de agua (ver nota). El arroz debe quedar un poco seco ya que se le agregará vinagre más tarde. 2. Inmediatamente después de que el arroz se haya cocido, incorpora el vinagre de arroz al arroz caliente. Extiende el arroz en un plato grande para que se enfríe completamente. 3. Coloca 1 hoja de alga sobre una esterilla de bambú y agrega una capa delgada de arroz frío sobre el alga. Deja libre un espacio de por lo menos 1.25 cms en las orillas superior e inferior del alga para que puedas sellar el rollo más fácilmente. Distribuye un poco de wasabi sobre el arroz. Acomoda el pepino, aguacate y salmón sobre el arroz. Sepáralos unos 2.5 cms de la orilla inferior del rollo. 4. Humedece un poco la orilla superior del alga y empieza a enrollar de arriba hacia abajo con la ayuda de la esterilla de bambú, asegurándote de que el rollo quede bien apretado. Corta el rollo en 8 piezas del mismo tamaño y sirve. Repite el procedimiento para preparar el resto de los rollos.

