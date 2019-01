Empanadas de atún Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 1 H Porciones 12 Pasta hojaldre rellena de un guiso de atún, papas y chícharos en salsa de jitomate con chile chipotle. Estas empanadas son deliciosas todo el año, especialmente durante la cuaresma. Ingredientes 2 cucharadas de aceite vegetal

1 cebolla mediana, picada

2 dientes de ajo, picados

½ kilo de jitomate

2 chipotles de lata, o al gusto

2 papas, cocidas y en cubitos 1 taza de chícharos cocidos o de lata

3 latas (175 gramos c/u) de atún, escurrido y desmenuzado

Sal, al gusto

½ kilo de pasta de hojaldre

1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y acitrona la cebolla y el ajo. 2. Muele el jitomate junto con el chile chipotle. Agrégalo al sartén y deja que empiece a hervir. 3. Incorpora las papas, los chícharos y el atún y deja hervir a fuego lento hasta que se evapore el líquido. Sazona con sal. 4. Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa y enharina una charola grande para hornear. 5. Extiende la pasta de hojaldre con un rodillo sobre una superficie enharinada y córtala en cuadros de 15 centímetros de lado. 6. Coloca en el centro de cada cuadro 1 cucharada del relleno, humedece con agua las orillas y sella la empanada presionando con un tenedor. 7. Acomoda las empanadas en la charola, barnízalas con huevo y hornéalas hasta que estén ligeramente doradas, aproximadamente, 35 minutos.

