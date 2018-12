Churros caseros

1. Colocar el agua en una olla y llevar al fuego.

2. Una vez que hierva, retirar y agregar de golpe la harina mezclada con la sal y el polvo para hornear.

3. Inicialmente no tiene ton ni son, pero al ir revolviendo se irá desprendiendo de las paredes de la olla, dejar descansar la masa por algunos minutos para que entibie.

4. Luego proceder a cargar en una manga de pastelería o una churrera de metal(me inclino por la ultima), con una boquilla rizada.

5. De a poco ir estirando la masa y colocar en una bandeja, a un principo pensé que no la iba a hacer…pero los churros fueron saliendo de a uno y en orden, ja, ja…tocaba la masa y no se me pegaba en las manos(punto a favor).

6. Cocinar en el aceite a 350°F-176°C, hasta que estén dorados

7. Espolvorear con azúcar y servir calientes, en La Paz con Café, en Buenos Aires con Café con Leche y en España (Madrid…mi amiga estuvó por ahí en Noviembre del 2009 y me puso al tanto) con una taza de Chocolate, ideal para la epoca invernal, ojalá me cuenten como lo disfrutan en México…