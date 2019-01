Pasta con atún y anchoas Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 6 Filetes de anchoa y atún en aceite con ajo y alcaparras se convierten en una especie de salsa para la pasta. Si lo deseas, omite la mayonesa. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo, exprimidos

1 cucharada de perejil, picado

3 filetes de anchoas

1 lata (175 gramos) de atún en aceite, escurrido

10 alcaparras chicas, picadas

400 gramos de pasta (macarrón, codos, o al gusto)

1 cucharada de mayonesa Cómo hacerlo 1. En una sartén grande calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega los ajos, perejil y filetes de anchoas. Desbarata las anchoas con un tenedor para hacer una pastita. 2. Pasados 2 minutos agrega el atún y las alcaparras. Cocina unos minutos más a fuego lento mientras preparas la pasta. 3. Cuece la pasta "al dente" en suficiente agua hirviendo con sal. Escúrrela y mézclala con la salsa de atún, una cucharada de mayonesa y, si lo deseas, un poco más de perejil fresco. 4. Sirve caliente.

