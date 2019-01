Espárragos con queso de cabra y balsámico Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Estos espárragos quedan deliciosos para una entrada en una cena en la que te quieras lucir. El queso de cabra, la almendras tostadas y el vinagre balsámico le dan un sabor especial. Ingredientes 1/2 kilo de espárragos frescos

Sal, al gusto

Aceite de oliva, al gusto

Vinagre balásamico, al gusto

50 gramos Queso de cabra

50 gramos de almendras peladas, picadas y tostadas Cómo hacerlo 1. Asa los esparragos en una sartén o parrilla con un poco de sal (preferentemente de grano) y aceite de oliva. 2. Saca los espárragos y colócalos en un platón o en los platos individuales, bañalos con un toque de vinagre balsamico y aceite de oliva. 3. Agrégales el queso de cabra en trocitos y las almendras que has pelado y tostado un poco (ya sea en una sartén o en el horno).

