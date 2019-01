Camarones en salsa de eneldo Tiempo Total 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Un platillo elegante y delicioso en menos de 30 minutos. Los camarones se sofríen, luego se guisan en una salsa de crema con mostaza, vino blanco y, por supuesto, eneldo. Ingredientes 3 cucharadas de mantequilla

1 ½ kilos de camarones gigantes, cocidos y pelados

1 ½ tazas de crema

½ cucharadita de mostaza

1 taza de vino blanco seco 1 cucharadita de jugo de limón

1 ½ cucharadas de eneldo fresco o seco

Sal, al gusto

½ cucharadita de salsa picante tipo Tabasco®

1. Derrite la mantequilla a fuego medio y ahí sofríe los camarones cocidos y pelados durante 2 o 3 minutos. 2. Mezcla crema con mostaza y vierte sobre los camarones. Pasados 2 minutos, baña con el vino blanco y el jugo de limón. Agrega el eneldo y un poco de sal. 3. Revuelve bien hasta que la salsa quede espesita, apaga el fuego y sazona con salsa Tabasco y perejil.

