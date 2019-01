Pollo chino Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Trocitos de pechuga de pollo con morrón, chayote, champiñones y cacahuate. Este platillo se sazona con un poco de salsa picante de botella y consomé de pollo en polvo. Ingredientes 200 gramos de pechuga de pollo

1 ½ morrones

1 chayote, pelado

5 champiñones frescos, grandes

2 cucharadas de aceite

50 gramos de cacahuates, pelados 1 cucharada de fécula de maíz

2 cucharadas de agua

Sal, al gusto

1 cucharada de salsa picante de botellita

Consomé de pollo en polvo, al gusto Cómo hacerlo 1. Corta en cubitos la pechuga de pollo, el pimiento morrón y el chayote. Rebana los champiñones. 2. Calienta una cucharada de aceite en una sartén grande y ahí fríe ligeramente el pollo; retíralo. 3. Agrega la otra cucharada de aceite y ahí fríe el pimiento, chayote, champiñones y cacahuates. Regresa el pollo al sartén. 4. Aparte, diluye la fécula de maíz en el agua y viértela sobre el pollo y las verduras. Agrega la salsa picante, sal y consomé en polvo. 5. Deja hervir hasta que la salsa se vea transparente y el pollo esté cocido, aproximadamente 4 minutos. 6. Sirve caliente y acompaña con arroz. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.