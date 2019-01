Albondigones Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Albóndigas enormes rellenas de huevo cocido y guisadas en una salsa de jitomate. Esta receta no lleva chile, pero si lo deseas, agrega chile chipotle a chile de árbol tostado. Ingredientes ½ kilo de carne molida de res o de cerdo o mixta

1 huevo crudo

Sal y pimienta

2 huevos cocidos, rebanados

Aceite, el necesario ½ kilo de jitomate, cocido y pelado

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

1. Mezcla la carne con el huevo crudo, sal y pimienta. 2. Divide en 3 ó 4 partes, según la cantidad de albondigones que quieras formar. 3. Extiende una de las raciones, como tortilla de 1 dedo de grueso, en la mesa de cocina. Acomoda encima rebanadas de huevo cocido y envuelve como taco. Repite el procedimiento hasta acabar con los albondigones. 4. En sartén con aceite caliente fríe los rollos o albondigones hasta que doren, cuidando que no se desbaraten. 5. Aparte, muele el jitomate con la cebolla y el ajo y con este recaudo baña los rollos bien dorados. Deja un rato en el fuego a que sazonen y cambie de color el jitomate. 6. Agrega agua, salpimenta y deja hervir a fuego suave durante 15 minutos.

