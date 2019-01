Pasta de aceitunas Average Ratings from Allrecipes Mexico (4) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 14 Una pasta de aceitunas rápida al estilo mediterráneo. Es similar al tapenade francés, pero sin las alcaparras. Deliciosa con rebanadas de baguette o bolillo tostado. Ingredientes 750 g de aceitunas kalamata sin hueso

5 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo Cómo hacerlo 1. Muela las aceitunas y el ajo en una licuadora. Mientras mueles, agrega pausadamente el aceite de oliva. Muele hasta que la mezcla form una pasta gruesa, pero que no esté suave.

