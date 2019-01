Camarones al limón Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Los camarones se saltean en mantequilla, luego se hierven en caldo de camarón y se sirven bañados en una salsa con vino blanco y jugo de limón fresco. Ingredientes 100 gramos de mantequilla

2 cucharadas de aceite

1 diente de ajo, picado

30 camarones grandes, pelados y partidos por mitad a lo largo

1 cucharada de perejil, picado 1 taza de vino blanco seco

1 taza de caldo de camarón

Sal y pimienta

4 limones, el jugo

1. Calienta la mantequilla y aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega el ajo y fríe los camarones hasta que cambien de color, aproximadamente 2 minutos. 2. Agrega el perejil, vino y caldo de camarón. Sube el fuego y hierve durante 3 minutos. Sazona con sal y pimienta y retira los camarones del sartén. 3. Exprime los limones sobre el caldo en el sartén y cocina unos minutos hasta que la salsa espese un poco, mientras raspas con la pala lo que se haya pegado en el fondo del sartén. 4. Sirve los camarones bañados con la salsa de limón y adorna con una ramita de perejil.

