Sopa toscana de garbanzo Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Esta sopa, ademas de garbanzos, lleva diferentes verduras, hierbas de olor, crema y un toque de vino blanco. Desde la bella Toscana hasta México. Ingredientes 1 cebolla chica, picada finamente

1 ramita de apio, picada finamente

1 zanahoria, picada finamente

1 diente de ajo, picado finamente

6 ramas de perejil, picada finamente

1 hoja de salvia, picada finamente

1 rama de eneldo, picado finamente 4 cucharadas de aceite de oliva

30 gramos de mantequilla

800 gramos de garbanzos de lata, escurridos

6 cucharadas de vino blanco seco

200 gramos de crema

½ cubito de consomé de pollo, disuelto en poca agua tibia

1. En una olla amplia, con 2 cucharadas de aceite y la mantequilla, acitrona a fuego bajo las verduras junto con las hierbas de olor. 2. Añade los garbanzos y el vino blanco. Cocina a fuego medio unos minutos hasta que se evapore el vino y deje de oler a alcohol. 3. Incorpora la crema, el cubo de pollo disuelto y pimienta. Cocina a fuego lento de 10 a 15 minutos, moviendo de vez en cuando. 4. Rectifica la sazón y agrega sal si es necesario. Para servir, rocía las 2 cucharadas de aceite de oliva restante sobre la sopa.

