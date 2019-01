Camarones al coñac Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 4 Camarones grandes salteados en mantequilla y flameados con coñac. Estos camarones tienen un toque de naranja y se sirven con crema y perejil picado. Ingredientes 20 camarones grandes

45 gramos de mantequilla

Sal y pimienta

1 diente de ajo, picado finamente

Aceite ½ cebolla fileteada

2 tazas de jugo de naranja natural

1 copa de coñac

2 cucharadas de crema

Perejil picado, opcional Cómo hacerlo 1. Abre los camarones, por el lomo, como mariposa, dejándolos sujetos de la cola. 2. Cocina los camarones en mantequilla durante un par de minutos. Sazona con sal, pimienta, ajo picado y unas gotas de aceite. 3. Por un lado de la sartén pon la cebolla a que se acitrone. Baña todo con jugo de naranja y deja al fuego 4 ó 5 minutos, hasta que los camarones cambien de color. 4. Agrega el coñac, sube la llama y flamea. Cuando se apague la flama, agrega la crema y el perejil picado. Sirve de inmediato.

