Crostini de queso de cabra con nuez Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 24 Un aperitivo delicioso y crujiente. Rápido y fácil de preparar. Se lleva muy bien con una copa de buen vino. Me gusta acompañarlo con una ensalada. Ingredientes 1 baguette en 24 rebanadas, tostadas

150 g de queso de cabra untable

½ taza (60 g) de nuez picada

1. Coloca las nuez picada en un tazón. Unta aproximadamente 1 cucharada de queso sobre cada rebanada de pan. Pasa las rebanadas de pan sobre la nuez picada de forma que el queso se cubra de nuez. Acomoda el pan en un platón o charola y pon una mitad de uva en el centro de cada rebanada de pan.

