Sopa de pollo con fideos caseros Tiempo Total 3 H 45 Min Tiempo Activo 3 H Tiempo Prep 45 Min Porciones 8 Fideos (noodles) caseros transforman esta sopa sencilla en algo más especial. Prepara los fideos con anticipación de forma que estén secos antes de ponerlos en la sopa. También puedes prepararlos con tiempo y congelarlos. Ingredientes Para los fideos 2 huevos

4 cucharadas de leche semidescremada

1 cucharada de sal

255 gramos de harina Para la sopa 2 litros de caldo de pollo

4 varas de apio, picado finamente

1 cebolla mediana, picada finamente

5 zanahorias, picadas

4 dientes de ajo, picados finamente

500 gramos de carne de pollo, cocida y picada

500 gramos de granos de elote congelados o enlatados (opcional)

Sal y pimienta al gusto

1 cubito de caldo de pollo Cómo hacerlo 1. Mezcla los huevos y la leche y bátelos bien. Luego agrega la sal y la harina. Forma una masa firme. Extiende la masa con el rodillo sobre una superficie enharinada y asegúrate de que quede bien delgada. Deja que se seque durante 30 minutos y córtala en tiras delgadas. Colócala sobre papel encerado y deja que se enfríe. 2. En una olla grande, agrega 2 litros de caldo de pollo, apio, cebolla, zanahorias y ajo. Agrega suficiente agua y cocina a fuego lento hasta que las verduras estén suaves, alrededor de 2 horas. 3. Agrega la carne de pollo y los granos de elote. Sazona con sal, pimienta y cubito de caldo de pollo. Cocina a fuego lento durante 30 minutos más, checando el nivel del agua. Agrega agua si es necesario. 4. Deja que la sopa hierva y agrega los fideos. Cocina, moviendo frecuentemente, durante aproximadamente 20 minutos. Sirve caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

