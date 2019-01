Sopa de lentejas estilo alemán Tiempo Total 8 H 10 Min Tiempo Activo 8 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una sopa de lentejas rápida que se prepara con trozos de jamón y especias aromáticas como la nuez moscada y la alcaravea. Sabe riquísima al día siguiente y se conserva muy bien congelada. Ingredientes 2 tazas (440 g) de lentejas crudas, enjuagadas y escurridas

3 tazas (750 ml) de caldo de pollo

1 hoja de laurel

3 zanahorias medianas picadas

2 tallos de apio picados

1 cebolla picada

150 g de jamón en cubos 1 cucharadita de salsa inglesa

1 diente de ajo machacado

¼ de cucharadita de nuez moscada molida

¼ de cucharadita de semillas de alcaravea

½ cucharadita sal de apio o sal regular

1 manojo de perejil fresco picado

1. Coloca las lentejas en una olla de presión. Agrega el caldo de pollo, hoja de laurel, zanahorias, apio, cebolla y jamón. Sazona con salsa inglesa, ajo, nuez moscada molida, semillas de alcaravea, sal, perejil y pimienta. 2. Tapa y deja que suba la presión. Cocina a fuego medio entre 10 y 12 minutos. Si lo prefieres, sigue las instrucciones del manual de la olla para cocinar lentejas.

