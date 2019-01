Licuado de plátano Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Una especie de smoothie de plátano para empezar un día caluroso con el pie derecho. Es tan bueno que seguro se te antojará a todas horas del día. Ingredientes 2 plátanos

1 taza (250 ml) de leche

1/4 taza (62.5 ml) de agua

1 cucharadas de azúcar morena

8 cubos de hielo Cómo hacerlo 1. Coloca los plátanos y la leche en la licuadora. Licua rápidamente para que se piquen los plátanos. Agrega el agua y el azúcar. Licua hasta lograr una mezcla homogénea. Añade el hielo y licua de nuevo hasta que éste se haya triturado e incorporado perfectamente. Vierte dentro de 4 vasos y sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.