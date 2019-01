Tortitas de frijoles negros Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Estas tortitas de frijoles, cilantro y chile en polvo son realmente deliciosas. Saben mucho mejor cuando las bañas en su salsa de yogurt. Si lo prefieres, puedes utilizar crema ácida en lugar de la salsa de yogurt. Ingredientes 3 tazas de frijoles negros

1 cucharada de comino en polvo

1/2 cucharadita de chile en polvo

1/2 cucharadita de sal

1/3 taza de cilantro fresco picado 2 cucharadas de aceite vegetal

1/2 taza de yogurt natural

2 cucharada de leche

1 pizca de chile en polvo o al gusto (para la salsa) Cómo hacerlo 1. Coloca los frijoles en una olla grande y cúbrelos con agua. Deja que hiervan, baja el fuego y cocina durante 1 hora o hasta que se hayan ablandado. 2. Muele los frijoles en una licuadora o procesador de alimentos hasta lograr una consistencia suave. Incorpora el comino, 1/2 cucharadita de chile en polvo, sal y cilantro; mezcla bien. Forma bolitas con tres cucharadas de la mezcla cada una. 3. Coloca las bolitas de frijol entre dos hojas de papel encerado y presiona con la palma de tu mano sobre el papel hasta formar tortitas planas de poco menos de 1/2 centímetro de grosor. 4. Calienta el aceite en un sartén antiadherente grande. Fríe las tortitas de 2 a 3 minutos por lado. 5. Mezcla el yogurt, leche y el chile en polvo. Sirve la salsa sobre las tortitas calientes.

