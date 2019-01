Sardinas a la mexicana Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 1 H Porciones 6 Las sardinas se capean y se fríen en aceite caliente, luego se hornean bañadas en una salsa de jitomates asados con chiles chipotle y serrano. Ingredientes 18 sardinas frescas

3 huevos

Sal y pimienta, al gusto

Harina, la necesaria

Aceite vegetal, el necesario

2 jitomates grandes 1 chile chipotle en adobo

1 cebolla pequeña, picada

1 chile serrano grande, cortado en rajas

½ cucharada de fécula de maíz

2 tazas de agua Cómo hacerlo 1. Lava perfectamente las sardinas y escúrrelas bien. 2. En un plato hondo bate los huevos enteros con un tenedor y sazónalos con sal y pimienta. 3. Moja las sardinas con el huevo batido, enharínalas y fríelas en una sartén con aceite caliente, hasta que se doren por los dos lados. Colócalas en un refractario mediano. 4. Mientras, asa los jitomates en un comal a fuego medio, volteando de vez en cuando, hasta que la piel se haya quemado y la pulpa ablandado. Pélalos y licúalos junto con el chile chipotle. 5. Calienta 2 cucharadas de aceite en una cacerola a fuego medio, acitrona la cebolla picada y el chile serrano en rajas; después agrega la fécula de maíz y deja que se dore. Agrega la salsa de jitomate y sazona con sal y pimienta. Añade 2 tazas de agua y deja que hierva. Baja la lumbre y cocina a fuego lento durante 10 minutos aproximadamente. Rectifica la sazón. 6. Baña las sardinas con esta salsa y hornea durante 15 minutos a 170° centígrados. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.