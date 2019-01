Marinada para fajitas con mucho limón Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Esta marinada es mucho mejor cuando se prepara con un día de anticipación. La receta te dará como resultado unas deliciosas fajitas con un toque de limón. Deliciosa con carne de res o pollo. Ingredientes 3 limones agrios, su jugo

2 cebollas cambray, picadas

3 dientes de ajo, picados finamente

2 cucharadas de cilantro fresco, picado

2 cucharadas de aceite vegetal

1/2 cucharadita de chile quebrado

1/4 cucharadita de semillas de cilantro molidas

1. En un tazón mediano, mezcla el jugo de limón, cebolla cambray, ajo, cilantro, aceite, chile, semillas de cilantro y anís. Bate manualmente hasta que queden bien mezcladas. 2. Vierte la mezcla sobre tu carne favorita, cubre y marina entre 12 y 24 horas antes de cocinar al gusto.

