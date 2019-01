Coctel de vodka y jugo de arándano Tiempo Total 2 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 2 Min Porciones 1 Una deliciosa bebida similar al Kamikaze, pero con jugo de arándano. Sirve en una copa cocktelera escarchada con azúcar para darle un aire más festivo. Ingredientes 30 mililitros de vodka

30 mililitros de licor de naranja

15 mililitros de jugo de limón, endulzado

60 mililitros de jugo de arándano Cómo hacerlo 1. Vierte el vodka, licor de naranja, jugo de limón y jugo de arándano dentro de un mezclador con hielo. Agita bien hasta mezclar perfectamente. Vierte la mezcla, sin el hielo, denro de una copa coctelera fría. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.