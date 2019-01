Paté de hígado Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Un aperitivo delicioso para ocasiones especiales o reuniones sencillas. Sirve con rebanadas de baguette tostadas, galletas saladas o totopos de maíz. Ingredientes 3 tazas de agua

1/2 kilo de hígados de pollo

1 cebolla, en rebanadas delgadas

1/4 taza de cebolla picada

2 cucharadas de vino de jerez 3/4 taza de mantequilla, suavizada

1/4 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1 pizca de nuez moscada Cómo hacerlo 1. Coloca el agua, hígados de pollo y cebolla rebanada en una cacerola mediana. Deja que hierva, reduce el fuego a bajo y tapa. Cocina durante 20 minutos o hasta que los hígados estén cocidos y suaves. Retira del fuego, escurre y desecha las rebanadas de cebolla. Retira y desecha cualquier parte dura de los hígados. 2. Coloca los hígados cocidos en una licuadora o procesador de alimentos y procesa hasta lograr una consistencia suave. Agrega la cebolla picada, vino de jerez, mantequilla, sal, pimienta negra y nez moscada. Licua de nuevo. Engrasa tus manos un poco y forma una especie de montaña con el paté y colócalo en un platón. Refrigera durante 1 hora antes de servir.

