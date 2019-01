Salsa boloñesa Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 28 Esta receta es una de las más auténticas que conozco. La salsa no lleva ajo, sin embargo tiene un toque de nuez mozcada. Sirve sobre pasta caliente. Ingredientes 1 taza de jamón picado

1 taza de cebolla picada

1 taza de zanahorias picadas

1/2 taza de apio picado

4 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva

125 gramos de carne molida de res, sin grasa

350 gramos de carne molida de cerdo, sin grasa 1/2 taza de vino blanco

1/2 litro de caldo de res

2 cucharadas de pasta de tomate

225 gramos de hígado de pollo

1 taza de crema

1 pizca de nuez moscada en polvo

Coloca el jamón, cebollas, zanahorias y apio en una tabla para cortar y pícalas de nuevo hasta que queden en trozos chicos. Derrite 2 cucharadas de mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Agrega la mezcla de jamón y saltea, sin dejar de mover, durante 10 minutos o hasta que tomen un tono dorado. Pasa a una cacerola grande y pesada. 2. Calienta el aceite de oliva en el mismo sartén y dora un poco la carne de res y cerdo a fuego medio, moviendo constantemente para que se despegue bien. Agrega el vino, sube la flama y hierve a fuego alto, moviendo constantemente, hasta que casi todo el líquido se haya evaporado. Agrega la mezcla de carne a la mezcla de jamón en la cacerola. Incorpora el caldo de res y la pasta de tomate. Deja que todo hierva a fuego alto, luego reduce la flama y cocina a fuego lento, medio tapado, durante 45 minutos. Mueve de vez en cuando. 3. Mientras, derrite el resto de la mantequilla a fuego alto en el mismo sartén. Agrega los hígados de pollo y saltea de 2 a 4 minutos, o hasta que se vean firmes y ligeramente dorados. Retira los hígados del sartén y pícalos en trocitos lo más pequeños posible. Reserva y agrégalos a la salsa 10 minutos antes de que esté lista. Unos minutos antes de servir, incorpora la crema y deja que se caliente. Sazona la salsa con nuez moscada, sal y pimienta al gusto.

