Mi Ensalada Griega Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Esta es una ensalada deliciosa. Las cantidades de ingredientes en la receta son aproximadas, así que pudes ajustarlas a tu gusto. Ingredientes 3 pepinos, sin semillas y en rebanadas delgadas

1 1/2 tazas de queso feta desmoronado

1 taza de aceitunas negras, sin hueso y rebanadas

2 tazas de jitomate saladett picado

1/3 taza de jitomates deshidratados envasados en aceite, escurridos

2 cucharadas del aceite de los jitomates deshidratados

1/2 cebolla morada, en rebanadas delgadas Cómo hacerlo 1. En una ensaladera grande, mezcla bien los pepinos, queso feta, aceitunas, jitomates, jitomates deshidratados, aceite y cebolla morada. Enfría dentro del refrigerador hasta antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.