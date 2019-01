Ensalada de pepino fácil Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una receta bien sencilla de una de las mejores cocineras de la historia: mi abuelita. El secreto está en secar los pepinos perfectamente. Ingredientes 3 pepinos

1 cebolla, en rebanadas bien delgadas

Sal y pimienta al gusto

1. Pela los pepinos, dejando un poco de la piel para dar color, y córtalos en rebanadas lo más delgadas que puedas. Seca las rebanadas con toallas de papel. 2. Coloca las rebanadas depepino secas en una ensaladera junto con las rebanadas de cebolla. Sazona con suficiente sal y pimienta. Revuelve bien y deja reposar durante 10 minutos, luego escurre el exceso de líquido. 3. Mezcla los pepinos y cebollas con suficiente crema como para cubrirlos. Refrigera hasta que quede bien fría. Revuelve y, si lo deseas, agrega más sal y pimienta.

