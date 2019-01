Ensalada mediterránea de lentejas Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una ensalada deliciosa que puede conservarse por un par de días en el refrigerador. Sirve a temperatura ambiente como ensalada o guarnición. Ingredientes 1 taza de lentejas

1 taza de zanahorias, picadas finamente

1 taza de cebolla morada, picada finamente

2 dientes de ajo, picados finamente

1 hoja de laurel

1/2 cucharadita de tomillo 2 cucharadas de jugo de limón

1/2 taza de apio, picado finamente

1/4 taza de perejil picado

1 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1. Coloca las lentejas, zanahorias, cebolla, ajo, laurel y tomillo en una cacerola. Agrega suficiente agua como para cubrir todo por 2.5 centímetros. Deja que hierva, reduce la flama y cocina a fuego lento, sin tapar, de 15 a 20 minutos o hasta que las lentejas se hayan ablandado. 2. Escurre las lentejas y las verduras y retira la hoja de laurel. Agrega el aceite de oliva, jugo de limón, apio, perejil, sal y pimienta. Revuelve para mezclar bien y sirve a temperatura ambiente.

