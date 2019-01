Ensalada Nicoise Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 2 H 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Esta ensalada de origen francés es deliciosa como plato fuerte durante el verano. Puedes agregar otras verduras como granos de elote, brócoli, coliflor y espárragos. Ingredientes 225 gramos de papas, en cubos

1/4 taza de perejil fresco, picado

1/4 taza de aceitunas negras, sin hueso

1/2 cebolla, en rebanadas delgadas

1 lata (175 gramos) de atún

150 gramos de ejotes frescos, sin puntas blanqueados 225 gramos de lechugas mixtas

1 taza de vinagreta de limón

3 huevos cocidos, pelados y cuarteados

3 jitomates saladett, en rebanadas delgadas

1 cucharada de alcaparras

1. Hierve suficiente agua con sal en una olla grande. Agrega las papas y cocina hasta que se hayan ablandado pero aún estén firmes, alrededor de 15 minutos. Escurre y enfría. 2. En un tazón grande, mezcla las papas, perejil, aceitunas, cebolla, atún y ejotes. Refrigera de 2 a 4 horas. 3. Revuelve la lechuga con la vinagreta y coloca la mezcla de papa encima. Adorna con huevos, jitomates, alcaparras y anchoas.

