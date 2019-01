Salsa mexicana con ajo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 Esta salsa mexicana, además de los ingredientes tradicionales, lleva 3 dientes de ajo y jugo de limón agrio. Sirve con tus tacos y carnes favoritas o como botana con totopos de maíz. Ingredientes 4 jitomates grandes, picados

1/2 cebolla grande, picada

2 dientes de ajo, picados

2/3 taza cilantro fresco, picado

1 chile jalapeño, picado finamente

2 cucharadas de jugo de limón agrio

Cómo hacerlo 1. Mezcla los jitomates, cebolla, ajo, cilantro y jugo de limón en un recipiente chico. Agrega los jalapeños, 2 cucharaditas a la vez y prueba la salsa después de cada adición para evitar que quede muy picosa. Sazona con sal al gusto y disfruta.

