Arroz hindú Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Arroz jazmín con lentejas, papas y 5 diferentes especias. Esta receta se prepara en cuestión de minutos dando como resultado un platillo bastante aromático y sabroso. Ingredientes 1 cucharada de aceite de canola

1 taza de cebolla picada

1 cucharada de jengibre fresco, picado finamente

1 diente de ajo, picado finamente

1/2 cucharadita de semillas de cilantro molidas

1/2 cucharadita de cardamomo en polvo

1/4 cucharadita de nuez moscada en polvo

1/2 cucharadita de comino en polvo

1 1/4 tazas de arroz jazmín 3/4 taza de sal

1/2 taza de lentejas secas

3 tazas de agua

1 papa, pelada y en cubitos

1 pimiento morrón rojo, sin semillas y picado

1/2 taza de chícharos

3 cucharadas de pasitas

Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio. Agrega las cebollas y cocina, moviendo frecuentemente, hasta que se hayan ablandado. Agrega el jengibre, ajo, semillas de cilantro, cardamomo, nuez moscada y comino. Cocina durante 3 minutos más, moviendo constantemente. 2. Agrega el arroz a la cacerola y saltea junto con las especias durante 2 minutos, sin dejar de mover. Incorpora las lentejas y la sal. Vierte las 3 tazas de agua y revuelve bien. 3. Incorpora las papas dentro de la cacerola. Deja que la mezcla hierva, tapa y reduce el fuego a bajo. Cocina durante 10 minutos. 4. Destapa y añade el pimiento morrón, chícharos y pasitas dentro . Revuelve bien y tapa de nuevo. Cocina durante 10 minutos más o hasta que el arroz, papas y lentejas estén suaves. Si lo deseas, incorpora la mantequilla. Sirve y disfruta.

