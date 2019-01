Hummus de frijoles negros Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Definitivament el mejor hummus que he probado. Acompáñalo con pan de pita tostado. Agrega más jugo de limón y chile para ajustar el sabor a tu gusto. Ingredientes 1 diente de ajo

2 lata (560 gramos) de frijoles negros

2 cucharadas de jugo de limón

1 1/2 cucharada de tahina

3/4 cucharadita de comino en polvo 1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de chile en polvo

1/4 cucharadita de páprika

10 aceitunas negras Cómo hacerlo 1. Escurre los frijoles y reserva el caldo. Pica finamente el ajo en un procesador de alimentos. Agrega los frijoles, 2 cucharadas de su caldo, 2 cucharadas de jugo de limón, tahina, 1/2 cucharadita de comino, 1/2 cucharadita de sal y 1/8 cucharadita de chile en polvo. Procesa hasta que la mezque quede suave. Agrega el resto de las especias y el caldo de los frijoles hasta lograr el sazón y la consistencia deseada. Adorna con chile en polvo y aceitunas negras. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.