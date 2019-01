Pasta con pesto de ajo Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Esta receta de pesto lleva caldo de vegetales en lugar de aceite de oliva, haciendo de este platillo un alimento bajo en grasa. Ingredientes 2/3 ded caldo de vegetales

2 dientes de ajo

1 taza de hojas de albahaca fresca

1/3 taza de queso parmesano rallado

2 cucharadas de piñones

350 gramos de pasta corta (pluma, penne o tornillo)

1. Coloca el caldo y los dientes de ajo en una cacerola a buejo medio-bajo y cocina hasta que el ajo esté suave, alrededor de 5 minutos. Si lo prefieres, cocina a temperatura alta en el microondas durante 5 minutos. 2. Coloca el albahaca en la licuadora o procesador de alimentos; pica finamente. Incorpora la mezcla de caldo y ajo. Agrega el queso parmesano y los iñones; pica finamente. El pesto puede refrigerarse en un recipiente hermético durante 24 horas. 3. Cocina la pasta en una olla llena de agua salada hirviendo hasta que quede al dente. Escurre bien y regrésala a la olla. Mezcla con el pesto. Agrega los jitomates y revuelve.

